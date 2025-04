Kluby z trzech krajów w grze o Koulourisa. Mamy komentarz właściciela Pogoni [NASZ NEWS]

Choć Pogoń przeżywała trudne momenty w tym sezonie, to wiele wskazuje na to, że sprawy w końcu zaczynają się układać. A na boisku? W życiowej formie jest Efthymis Koulouris. Grek strzelił już 20 goli w lidze, co zwraca na niego uwagę klubów z mocniejszych lig. Goal.pl ustalił kto interesuje się Grekiem.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Efthymis Koulouris

Kilka klubów już pytało

Efthymis Koulouris to absolutnie najlepszy piłkarz Pogoni pod bramką rywala. Grek nigdy na nic się nie obrażał, zawsze był po stronie drużyny. Nie inaczej było, gdy nastały trudne czasy bez wypłaty. Teraz w Szczecinie jest jednak inna rzeczywistość, ale Kouloris się nie zmienia – wciąż strzela gole. Po popisie w starciu z GKS Katowice (trzy gole) ma już 20 trafień w lidze.

Oczywiście, taka forma nie ucieka uwadze możniejszych ekip. – Kilka klubów skontaktowało się z nami w tym temacie. Koulouris jest jednym z naszych liderów, wyjątkowym graczem, ale teraz skupiamy się na finale PP. Nic nie powinno przeszkadzać w tym aspekcie – usłyszeliśmy w tej kwestii od Alexa Haditaghiego, który niedawno kupił Dumę Pomorza. – Nie będę mówił o konkretnych klubach, ale mogę przyznać, że inni zaczęli pytać o naszego napastnika – dodał działacz Pogoni.

Turcja, Grecja i MLS

– Zobaczymy co przyszłość przyniesie, ale na razie powstrzymajmy się od spekulacji. Ja bym ten kontrakt przedłużył z ogromną chęcią, myślę, że moi współpracownicy, Tan Kesler, trener i inne osoby myślą tak samo. To jeden z naszych liderów, wyjątkowy gracz. Urodzeni napastnicy nie trafiają się aż tak często. Zależy nam na nim, bo to nie tylko super strzelec, ale też wyjątkowa osoba – mówi nam Haditaghi.



I choć Haditaghi stanowczo odmawia podania konkretnych nazw, to z informacji goal.pl wynika, że klubami, które wykazują zainteresowanie Grekiem są między innymi Besiktas, AEK Ateny i Toronto, a więc przedstawiciel MLS. Co ciekawe, Besiktas interesuje się też Afimico Pululu, graczem Jagiellonii.

I choć chęć przedłużenia umowy Koulourisa jest czymś naturalnym, to jednak można przypuszczać, że po tak dobrym sezonie może być o to ciężko. Z drugiej strony… Wiele razy docierały do nas wieści, że Koulouris w Pogoni czuje się doskonale, więc kto wie… Nowe władze klubu mają bardzo ambitne plany, a grecki napastnik na pewno mógłby pomóc w ich realizacji.