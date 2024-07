ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Joao Palhinha

Fulham opóźnia transfer Palhinhy, Bayern chciał ogłosić wzmocnienie

Bayern Monachium liczył, że w środę przekaże pozytywne wieści swoim fanom ws. pozyskania nowego piłkarza. Rzeczywistość okazała się jednak inna, bowiem mimo wcześniejszych zapowiedzi Fulham wciąż nie dało zgody na podpisanie kontraktu Die Roten z Joao Palhinhą. Portugalczyk nie zjawił się Monachium, a aktualnie przebywa na wakacjach, gdzie czeka na nowe informacje odnośnie długo wyczekiwanego transferu.

Florian Plettenberg, dziennikarz niemieckiej stacji Sky Sport przekazał, że Fulham chce ustalić z Portugalczykiem kilka kwestii. Dopiero po rozmowach Palhinhy z angielskim klubem Bayern Monachium otrzyma zielone światło, aby sfinalizować transakcję z udziałem 29-latka. Mimo problemów Bawarczycy wierzą, że do końca tygodnia uda im się podpisać kontrakt z defensywnym pomocnikiem.

Palhinha od dawna znajduje się na radarze Bayernu. Zimą bieżącego roku transfer reprezentanta Portugalii do Monachium wydawał się przesądzony, lecz w ostatniej chwili strony nie doszły do porozumienia. W związku z tym Die Roten spróbowali szczęścia latem i jak dotąd wszystko wskazywało na to, że obejdzie się bez żadnych problemów.

Fulham sprowadziło Palhinhę przed sezonem 2022/2023, płacąc za niego Sportingowi Lizbona 22 miliony euro. Łącznie zawodnik rozegrał w barwach zespołu 79 spotkań, w których zdobył 8 goli.