Srdjan Spiridonović

Zgodnie z doniesieniami Jerzego Chwałka z Super Express Sport Wieczysta Kraków jest bliska pozyskania kolejnego piłkarza z doświadczeniem w polskiej Ekstraklasie. Na celowniku ekipy z Małopolski znalazł się Srdjan Spiridonović.

Srdjan Spiridonović to były piłkarz Pogoni Szczecin. Były młodzieżowy reprezentant Austrii, który posiada również serbskie obywatelstwo, trafił do ekipy Portowców w lipcu 2019 roku, a już dwanaście miesięcy później odszedł do Crveny Zvezdy. W sezonie 19/20 zdołał rozegrać 23 mecze w ekstraklasie, w których sześciokrotnie wpisał się na listę strzelców i zanotował trzy asysty.

Napastnik po dołączeniu do ekipy z Belgradu dwukrotnie był wypożyczany do innych klubów – najpierw do tureckiego Genclerbirligi, a później do greckiego Atromitosu. Niedługo po powrocie z Aten definitywnie rozstał się z 31-krotnymi mistrzami Serbii i obecnie jest wolnym zawodnikiem.

Sytuację 29-latka urodzonego w Wiedniu chce wykorzystać Wieczysta Kraków. Klub, który walczy o awans do II ligi, poszukuje wzmocnień przed decydującą fazą sezonu. Spiridonović bez wątpienia może być wartością dodaną w kadrze ekipy ze stolicy Małopolski, przynajmniej pod względem sportowym. Inną kwestią pozostaje trudny charakter byłego gracza Pogoni.

W tym sezonie Austriak nie zanotował ani jednego występu, natomiast w poprzednim w 20 starciach w koszulce Atromitosu strzelił dwa gole i zaliczył dwa ostatnie podania.