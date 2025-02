Widzew ruszył po pomocnika. Chodzi o gracza Rakowa

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Szymon Czyż ma zostać nowym zawodnikiem Widzewa Łódź

Widzew Łódź w trakcie trwającej sesji transferowej nie był królem polowania. Tak naprawdę na razie Czerwono-biało-czerwonych wzmocnili Peter Therkildsen i Polydéfkis Volanakis. Może natomiast, że niebawem klub z Łodzi dopnie kolejny ruch, o czym donosi dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

“Szymon Czyż bardzo blisko przenosin z Rakowa Częstochowa do Widzewa Łódź. Załatwiane są formalności w tej sprawie. Transfer definitywny” – napisał żurnalista na swoim profilu na platformie X.

Czyż to 23-letni zawodnik, który ma umowę ważną z Rakowem Częstochowa do końca trwającej kampanii. Czyż trafił do Czerwono-niebieskich w styczniu 2022 roku z Warty Poznań. Suma transakcji nie została jednak ujawniona.

Pomocnik, zanim trafił do Rakowa, to reprezentował też młodzieżowych drużyn Lazio czy Lecha Poznań i Arki Gdynia. W swoim piłkarskim CV piłkarz ma też Górnik Zabrze, gdzie doznał poważnej kontuzji więzadła krzyżowego. W tym sezonie Czyż jak na razie nie rozegrał nawet jednego spotkania.

Tymczasem już w najbliższy poniedziałek Raków rozegra mecz w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Na drodze Medalików stanie Lechia Gdańsk. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 19:00. Pierwsza potyczka w tym sezonie z udziałem obu ekip zakończyła się zwycięstwem częstochowian (2:1).