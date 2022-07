Pressfocus Na zdjęciu: Nordi Mukiele

Chelsea potrzebuje wzmocnić obronę. Celem londyńczyków jest Nordi Mukiele z RB Lipsk. W transakcję ma być włączony Timo Werner.

Nordi Mukiele ma opuścić Lipsk

Blisko transferu Francuza jest PSG

Na ostatniej prostej do gry wchodzi Chelsea

Desperacka próba wzmocnienia defensywy

Z każdym dniem okna transferowego wydłuża się lista obrońców, którzy nie trafią do Chelsea, choć klub tego chciał. Na celowniku londyńczyków znajdował się: Nathan Ake, Presnel Kimpembe, Jules Kounde, czy Matthijs de Ligt. Tymczasem Thomas Tuchel apeluje o transfery, gdyż niemiecki trener potrzebuje nowych ogniw w zespole. Chelsea chce, aby klub zasilił Nordi Mukiele z RB Lipsk.

The Blues w sprawie obrońcy z Lipska obudzili się późno, być może za późno. Francuz to 24-letni prawy wahadłowy, który wiele meczów w swojej karierze rozegrał też na stoperze. W minionym sezonie niemal zawsze występował na prawej flance, gdzie strzelił dwa gole i zaliczył pięć asyst. Formę Mukiele dostrzegło PSG, które doszło do porozumienia z Lipskiem w sprawie kwoty odstępnego. Będzie to 12 milionów euro podstawy plus cztery w bonusach. Kwota jest niska, ponieważ graczowi został tylko rok kontraktu.

Transfer Mukiele za 12 milionów euro to wręcz promocja. Okazji do sprowadzenia Francuza nie chce przegapić Chelsea. Londyńczycy nie zamierzają jednak płacić Lipskowi, gdyż wiedzą, że ci są dogadani z PSG. Zamiast tego mają zaoferować wymianę. Do Bundesligi miałby wrócić Timo Werner. Thomas Tuchel nie jest bowiem zadowolony z postawy Niemca, a ten ma dość ciągłej krytyki. Napastnik do Chelsea trafił właśnie z Lipska. Ponowne reprezentowanie tego klubu to dla niego interesująca opcja.

