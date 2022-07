PressFocus Na zdjęciu: Timo Werner

Jak donoszą hiszpańskie i angielskie media, Timo Werner został zaoferowany Realowi Madryt. Niemiecki napastnik nie może liczyć na regularną grę w Chelsea, a Królewscy prawdopodobnie potrzebować będą uzupełnienia linii ataku. W grę wchodzą dwie możliwości przeprowadzenia operacji.

Timo Werner może trafić do Realu Madryt

Thomas Tuchel nie widzi dla niego miejsca w składzie. Królewscy potrzebują za to dublera dla Karima Benzemy

W grę wchodzi transfer za około 35 milionów euro bądź wypożyczenie z opcją wykupu

Werner niechciany w Chelsea, za to pożądany u triumfatora Ligi Mistrzów?

Na horyzoncie pojawił się interesujący transfer. Timo Werner nie przekonał do siebie Thomasa Tuchela. W związku z tym Chelsea próbuje sprzedać (bądź wypożyczyć) niemieckiego napastnika jeszcze tego lata. Co ciekawe, choć 26-latek nie odnalazł się w zespole The Blues, może zaliczyć progres sportowy. Został bowiem zaoferowany Realowi Madryt.

Ten ruch może mieć więcej sensu, niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Carlo Ancelotti w ostatnich meczach przygotowawczych poszukiwał zastępstwa dla Karima Benzemy. Eden Hazard nie odnajdywał się w tej roli. Borja Mayoral znajduje się blisko opuszczenia Santiago Bernabeu. Niepewna jest również przyszłość Mariano Diaza oraz Marco Asensio. Żaden z nich nie gwarantuje jednak określonej jakości na pozycji numer “dziewięć”.

Szybkość i doświadczenie Wernera stawia go wyżej niż wymienionych zawodników Królewskich. W jego kwestii pozostałby jeden nierozwiązany problem. Niemiec nadal nie mógłby bowiem liczyć na regularną grę w wyjściowym składzie. Miałby być bowiem jedynie zastępcą dla niekwestionowanego lidera ofensywy, Benzemy. Być może jednak prestiż klubu pomógłby mu podjąć decyzję o transferze.

Hiszpańskie i angielskie media przekonują, że istnieją dwie opcje przeprowadzenia operacji. Mowa tu albo o przenosinach definitywnych za 35 milionów euro, albo o wypożyczeniu z opcją wykupu. Jeżeli Los Blancos sprzedadzą dwóch z wymienionych wyżej napastników w ciągu najbliższych dni, chcieliby zapewnić sobie usługi 26-latka jeszcze przed meczem o Superpuchar Europy.

Werner w minionym sezonie rozegrał 37 spotkań. Zanotował w nich 11 bramek i sześć asyst.

Zobacz również: Szczere słowa Xaviego na temat przyszłości de Jonga.