Roque błyskawicznie opuści Europę? Znany klub nawiązał kontakt

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Vitor Roque może przeprowadzić się do Palmeiras

Vitor Roque przeprowadzał się do Europy jako wielki talent i piłkarz, który za kilka sezonów miał wejść w buty Roberta Lewandowskiego. Jednak 19-letni napastnik nie był zadowolony z roli rezerwowego w Barcelonie, dlatego przed obecną kampanią został wypożyczony do Realu Betis. W andaluzyjskim zespole młodemu atakującemu idzie trochę lepiej, a jego statystyki wyglądają następująco – 29 meczów, 7 goli oraz 2 asysty.

Niewykluczone, że jednokrotny reprezentant Brazylii nie zagra już w koszulce ekipy Dumy Katalonii, ponieważ Real Betis posiada opcję wykupu. Ponadto poważne zainteresowanie Vitorem Roque wykazuje Palmeiras, a tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez portal “Globo Esporte”. Klub z Kraju Kawy podobno nawiązał wstępne kontakty w celu parafowania kontraktu z młodym snajperem.

Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy [WIDEO]

Co ciekawe, zimowe okienko transferowe w Brazylii jest jeszcze otwarte i zamknie się dopiero za kilkanaście dni. Mimo to wydaje się, że Vitor Roque pozostanie na Starym Kontynencie przynajmniej do zakończenia aktualnego sezonu. Przypomnijmy, że 19-latek przeniósł się do Barcelony w styczniu 2024 roku za 30 milionów euro z Athletico Paranaense. Obecna wartość rynkowa piłkarza wynosi 20 milionów euro.

Vitor Roque ma ważną umowę z katalońską drużyną do 30 czerwca 2031 roku. Wypożyczenie mierzącego 174 centymetry zawodnika do Realu Betis wygaśnie wraz z końcem tej kampanii, o ile nie zostanie aktywowany zapis o możliwości wykupu.