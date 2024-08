fot. Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Roque odszedł z Barcelony. Powalczy na wypożyczeniu

Vitor Roque miał być odpowiedzią Barcelony na transfer Endricka do Realu Madryt. Duma Katalonii wydała na brazylijskiego snajpera 40 milionów euro i sprowadziła go do Hiszpanii tej zimy. Roque miał rywalizować o miejsce w składzie z przeciętnie radzącym sobie Robertem Lewandowskim, lecz bardzo szybko został zweryfikowany. Xavi Hernandez dostrzegł, że ten nie prezentuje odpowiedniego poziomu, dlatego go odstawił i wpuszczał na boisko tylko sporadycznie. W ostatnich miesiącach trwały intensywne dyskusje na temat jego przyszłości.

Otoczenie Roque sugerowało, że w przypadku braku regularnej gry Barcelona powinna definitywnie go sprzedać, choć ta preferowała wypożyczenie. Nie chciała z niego rezygnować całkowicie, natomiast faktycznie w pierwszej drużynie Blaugrany nie mógłby liczyć na zbyt częste występy. Po 19-latka zgłosił się Betis, który zainteresował się jego wypożyczeniem. W poniedziałek udało się wszystko sfinalizować.

Barcelona oddaje Roque do Betisu w ramach rocznego wypożyczenia. Klub z Sewilli będzie opłacał jego pełne wynagrodzenie, a w dodatku ma możliwość przedłużenia wypożyczenia o kolejny sezon lub definitywnego wykupu. Kwota nie została jednak publicznie ujawniona.

Roque w minionym sezonie zgromadził dla Barcelony 16 występów i strzelił dwie bramki. Zaliczył atomowe wejście do nowego zespołu, ale z biegiem czasu było już coraz gorzej.