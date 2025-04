Młody obrońca nie gra w Manchesterze City. Wróci do Brazylii?

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vitor Reis

Vitor Reis na celowniku Flamengo

Vitor Reis dołączył do Manchesteru City w ostatnim zimowym okienku transferowym. Wychowanek Palmeiras kosztował prawie 40 milionów euro, więc z tym zawodnikiem są wiązane ogromne nadzieje. Póki co dorobek środkowego obrońcy jest bardzo skromny, co może martwić młodego piłkarza. 19-latek w pierwszym zespole Obywateli rozegrał zaledwie 3 mecze, spędzając na boisku 136 minut. Ponadto zebrał kilkadziesiąt minut w rezerwach Manchesteru City, które rywalizują w Premier League 2.

Mierzący 186 centymetrów stoper zapewne nie tak wyobrażał sobie pobyt na Etihad Stadium. Niewykluczone, że Vitor Reis w trakcie nadchodzącego okresu transferowego zmieni otoczenie, by regularnie meldować się na murawie. Z najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura wynika bowiem, że bardzo utalentowany zawodnik może powędrować na wypożyczenie, a największe zainteresowanie jego osobą wykazuje kilka klubów z ligi brazylijskiej, z Flamengo na czele.

Tak więc niewykluczony jest błyskawiczny powrót dziewiętnastolatka do Kraju Kawy. Udanie się na wypożyczenie byłoby rozsądnym ruchem środkowego obrońcy, który w tym momencie nie ma szans na grę w wyjściowej jedenastce Manchesteru City. Mianowicie, Pep Guardiola bardziej ceni takich piłkarzy jak Josko Gvardiol, John Stones, Manuel Akanji, Nathan Ake czy Ruben Dias. Młodzieżowy reprezentant Brazylii ma ogromny potencjał i w długoterminowej przyszłości może stanowić o sile formacji defensywnej ekipy The Citizens.