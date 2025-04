Victor Osimhen wybiera klub, do którego dołączy podczas letniego okienka. Gwiazdor generuje największe zainteresowanie w Premier League. Nie jest to jednak jedyny możliwy kierunek - informuje ESPN.

Victor Osimhen

Osimhen myśli o Premier League lub Serie A

Victor Osimhen w zeszłym roku był zdeterminowany, aby opuścić Napoli i dołączyć do jednego z europejskich gigantów. Finansowe wymagania zawodnika oraz klubu skutecznie zniechęciły potencjalnych zainteresowanych, którzy uznali, że ta operacja byłaby zwyczajnie zbyt droga. Gwiazdor znalazł się w trudnej sytuacji, a jedynym rozwiązaniem była tymczasowa przeprowadzka do Turcji. Zasilił szeregi Galatasaray, gdzie czuje się znakomicie. Strzela jak na zawołanie, prezentując świetną formę. 26-latek tym ruchem jedynie odłożył w czasie wielki transfer do mocniejszej ligi. Ma do niego dojść wraz z końcem obecnego sezonu.

Przesądzone jest, że Osimhen nie wróci do Napoli. Włoski klub z pewnością go sprzeda, oczekując ofert w okolicach 65 milionów euro. Napastnik generuje największe zainteresowanie oczywiście w Premier League – na liście życzeń mają go takie ekipy, jak Manchester United, Arsenal czy Chelsea. Okazuje się, że nie jest to jedyny preferowany przez niego kierunek. Osimhen optymistycznie zareagował także na możliwość potencjalnego transferu do Juventusu. Kontynuowanie kariery w Serie A także jest realną opcją, a Stara Dama nie stoi na straconej pozycji.

Przeszkodą mogą okazać się oczekiwania finansowe samego zawodnika. Z tego względu Manchester United poddał w wątpliwość możliwość sprowadzenia go do siebie. Niewykluczone, że Osimhen będzie musiał pójść na rękę swojemu przyszłemu pracodawcy.