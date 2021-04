Raphael Varane może latem odejść z Realu Madryt. Francuz nie przedłużył dotychczas umowy obowiązującej do czerwca 2022 roku. Chętne do jego zatrudnienia są drużyny Manchesteru United i Paris Saint-Germain.

Kontrakt Varane’a kolejnym problemem Florentino Pereza

Poza wygasającymi kontraktami Sergio Ramosa i Lucasa Vazqueza, kolejnym problemem niecierpiącym zwłoki jest powoli dobiegająca końca umowa z jednym z najbardziej wartościowych zawodników w kadrze Królewskich.

Raphael Varane był krytykowany zwłaszcza w pierwszej połowie obecnego sezonu. Wówczas Francuz, pod nieobecność Sergio Ramosa, nie był w stanie skutecznie dowodzić linią obrony. Przekładało się to zaś na kiepskie wyniki Realu Madryt. W rundzie wiosennej Francuz prezentował się już lepiej, ale obecnie wraca do pełnej dyspozycji po trzech tygodniach przerwy. W tym czasie w linii defensywnej prym wiedli, dotychczas pozostający w cieniu, Nacho i Eder Militao.

Umowa Varane’a z Królewskimi wygaśnie w czerwcu 2022 roku. Oznacza to, że najbliższe okno transferowe jest ostatnią okazją, by zarobić na jego ewentualnym odejściu. Florentino Perez chce, by 27-letni mistrz świata pozostał w Madrycie. Sam zawodnik jest skłonny przyjąć propozycję nowego kontraktu tylko, jeśli będzie się ona wiązać ze znaczną podwyżką. W trakcie ostatnich wywiadów związanych z Superligą, prezes Realu Madryt podkreślił, że sytuacja finansowa klubu nie pozwala na rozrzutność. Przez to nowej umowy nie podpisał także Sergio Ramos. Perez przyznał, że jego relacja z kapitanem jest wyjątkowa i chce, by pozostał on w klubie, ale Real nie poprawi już swojej oferty. Można przypuszczać, że w kontekście Varane’a zasada ta nie zostanie złamana.

Varane myśli nad zmianą otoczenia

Choć francuski stoper w trakcie ostatniej dekady stał się jednym z symboli sukcesów klubu, który w tym czasie sięgnął, między innymi, po cztery puchary Ligi Mistrzów, obie strony są otwarte na negocjacje z innymi klubami. Florentino Perez zdaje sobie sprawę, że Varane jest jednym z trzech najwyżej cenionych zawodników drużyny. Portal Transfermarkt uważa, że wartość rynkowa stopera wynosi 70 milionów. Tyle samo warci są Casemiro oraz Fede Valverde, a Thibaut Courtois wyceniany jest na 75 milionów. Przy odpowiedniej ofercie fundusze z transferu Varane’a mogłyby pomóc w sprowadzeniu Kyliana Mbappe.

Sam zawodnik również jest otwarty na zmianę otoczenia. O jego pozyskaniu marzy Paris Saint-Germain, ale choć obrońca nie wyklucza takiego transferu, wolałby występować w Premier League. Tu z pomocą może przyjść Manchester United, który od lat zabiega o usługi utytułowanego stopera.

Obecnie, jednak, Raphael Varane musi skupić się na intensywnym zakończeniu obecnego sezonu. Jako, że Francuz powrócił do wyjściowej jedenastki w meczu z Cadizem (3:0), niemal na pewno wystąpi w dwumeczu z Chelsea. Będzie też kluczowy w walce Królewskich o obronienie tytułu mistrza Hiszpanii. 27-latek już w najbliższą sobotę będzie prawdopodobnie oddelegowany do dowodzenia linią defensywną Los Blancos w ligowym meczu przeciwko Realowi Betis.

Real Madryt Real Betis 1.52 4.60 6.80 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 23. kwietnia 2021 12:53 .

