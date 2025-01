Media: Urbański odchodzi z Bologni! Trafi do innego klubu Serie A

Kacper Urbański do końca sezonu będzie przebywał na wypożyczeniu w innym klubie. Monza dogadała się z Bologną w sprawie transferu reprezentanta Polski - informuje Gianluca Di Marzio.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Urbański opuszcza Bolognę. Wypożyczenie mu pomoże

Kacper Urbański może spisać ostatnie pół roku na straty. W poprzednim sezonie był ważną postacią Bologni, gdyż cieszył się wielkim zaufaniem Thiago Motty. Błyszczał w drużynie, która sprawiła ogromną sensację i awansowała do Ligi Mistrzów. On sam zaimponował także polskim kibicom, błyszcząc podczas Mistrzostw Europy w Niemczech. Wydawało się, że będzie dalej się rozwijał, lecz po zmianie trenera stracił miejsce w składzie i na boisku pojawia się tylko sporadycznie.

20-latek w tym sezonie zaliczył tylko 12 występów, w tym raptem cztery od pierwszej minuty. Raz udało mu się trafić do siatki, lecz ogólny dorobek nie zachwyca. W mediach przewijał się temat jego odejścia, lecz brakowało konkretnych informacji. Nowe światło na sprawę rzucił dziennikarz Gianluca Di Marzio, według którego Urbański lada moment powinien zostać ogłoszony nowym zawodnikiem Monzy. W ramach wypożyczenia zmieni na najbliższe pół roku klub wewnątrz Serie A.

Oba kluby mają być już dogadane, więc to kwestia czasu, nim Urbański oficjalnie zmieni zespół. Monza to czerwona latarnia Serie A, która ma przed sobą bardzo trudne zadanie. Aby się utrzymać, musi zacząć seryjnie wygrywać, w czym ma pomóc transfer reprezentanta Polski. Dla samego zawodnika to dobra okazja, aby się pokazać i udowodnić, że dalej jest bardzo wartościowy.