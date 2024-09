Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Unai Simon

Unai Simon wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Unai Simon jest podstawowym bramkarzem reprezentacji Hiszpanii i jednym z najlepszych golkiperów w całej La Lidze. Zawodnik Athletiku Bilbao ma więc wyrobioną markę i nikogo nie dziwi fakt, że 27-latek wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Najnowszym klubem, który zwrócił uwagę na Unaia Simona, jest Manchester United.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez hiszpański portal “Fichajes.net” Czerwone Diabły widzą w cenionym bramkarzu ogromne wzmocnienie składu. Obecnie numerem jeden między słupkami drużyny Red Devils jest Andre Onana, ale nie ulega wątpliwościom, że w tym momencie Unai Simon jest zdecydowanie lepszym golkiperem od Kameruńczyka.

Oglądaj skróty meczów Premier League

46-krotny reprezentant Hiszpanii odegrał kluczową rolę w zdobyciu tytułu mistrza Europy przez zespół znany jako La Furia Roja. Podczas turnieju w Niemczech mierzący 190 centymetrów zawodnik rozegrał 6 meczów i zachował 2 czyste konta. Przypomnijmy, że Hiszpanie wygrali 2:1 z Anglikami w finale Euro 2024, który odbył się w Berlinie.

Unai Simon jest wychowankiem Athletiku Bilbao, z którym wiąże go kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku. Warto dodać, że 27-latek aktualnie nie może grać, ponieważ leczy kontuzję nadgarstka. Bilans rozchwytywanego bramkarza w poprzednim sezonie to natomiast 36 rozegranych spotkań, 33 wpuszczone gole i aż 18 czystych kont.