Unai Emery stawia na sprowadzonych wcześniej zawodników

Aston Villa może sprowadzić byłego podopiecznego hiszpańskiego trenera

Rozmowy w tej sprawie trwają i zmierzają w dobrą stronę

Aston Villa chce dużego wzmocnienia. Transferowa okazja

W sezonie 2023/2024 Aston Villa zagra na arenie międzynarodowej. Unai Emery doprowadził ekipę z Birmingham do Ligi Konferencji, co wiąże się z koniecznością wzmocnienia składu.

Unai Emery dąży do sprowadzenia stopera. Hiszpan zabiega o to, aby jego podopiecznym ponownie został Pau Torres, czyli czołowy zawodnik Villarrealu.

Hiszpańskiemu stoperowi został rok kontraktu. Torres nie kwapi się do przedłużenia umowy, co próbuje wykorzystać Aston Villa. Doszło już do rozmów w sprawie transferu. Odczucia są pozytywne, chociaż na ten moment nie doszło do porozumienia.

