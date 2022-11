Pressfocus Na zdjęciu: Pau Torres

Unai Emery obejmując stery trenera Aston Villi, zaznaczył od razu, że oczekuje transferów piłkarzy na kilka pozycji. Jedną z nich ma być środek obrony. Hiszpański szkoleniowiec chciałby do ekipy The Villains sprowadzić Pau Torresa, z którym przez wiele lat współpracował w Villarrealu.

Emery chce znów współpracować z Pau Torresem

Sytuacja Aston Villi po 13 kolejkach Premier League nie jest zbyt komfortowa. Klub znajduje się tuż nad strefą spadkową, a do tego strzela bardzo mało bramek w lidze. Kiepskie wyniki kosztowały Stevena Gerrarda utratę pracy. Na jego miejsce The Villains zdecydowali się sprowadzić trenera doświadczonego i dużo bardziej renomowanego od Anglika. Wybór padł na Unaia Emery’ego.

Hiszpan objął drużynę w dość newralgicznym momencie. Już za dwa tygodnie rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w Katarze, dlatego rozgrywki zostaną zawieszone. Ten czas Emery postanowił przeznaczyć na rozglądanie się za wzmocnieniami składu. Szkoleniowiec chciałby przede wszystkim sprowadzić nowego środkowego obrońcę.

Jak przekazał Ekrem Konur, Aston Villa postara się zimą o transfer Pau Torresa. Emery znakomicie zna defensora, z którym przez wiele lat współpracował w Villarrealu. Środkowy obrońca już latem łączony był z odejściem z klubu, jednak ostatecznie nie pojawiły się za niego konkretne oferty. Podczas zimowego okienka transferowego może się to zmienić. Turecki dziennikarz przekazał, że doszło już do pierwszych kontaktów z otoczeniem Hiszpana, który jest otwarty na przeprowadzkę.

25-latek wyceniany jest obecnie na 50 milionów euro. Jako że jego kontrakt z Villarealem ważny jest tylko do czerwca 2024 roku, klub może rozważać już sprzedaż go, by nie stracić zbyt długo na zwłoce. Poza stoperem Aston Villa interesuje się także innymi piłkarzami Żółtej Łodzi Podwodnej. W tym gronie wymienia się również Yeremy’ego Pino i Nicolasa Jacksona.

