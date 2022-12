PressFocus Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Przeprowadzka Tymoteusza Puchacza z Unionu Berlin do Panathinaikosu Ateny jest już na ostatniej prostej. 23-letni lewy obrońca dzisiaj o godzinie 14:00 stawi się na testach medycznych przed wypożyczeniem do greckiego zespołu – czytamy na portalu “Meczyki.pl”.

Jak podaje Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl”, Tymoteusz Puchacz dzisiaj o godzinie 14:00 ma przylecieć z Monachium do Aten, gdzie przejdzie testy medyczne i zostaną dopełnione wszelkie formalności przed przeprowadzką wahadłowego do tamtejszego Panathinaikosu. Transakcja ta odbędzie się na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu, z której grecki klub będzie mógł skorzystać, jeśli lewy obrońca pokaże się z dobrej strony.

Już kilka tygodni temu pojawiła się informacja o ofercie z Panathinaikosu Ateny dla Tymoteusza Puchacza, ale w grze o jego podpis były też inne zespoły – włoska Venezia czy francuski Strasbourg. Lewy obrońca ostatecznie zdecydował się na zaakceptowanie propozycji od lidera Super League, gdzie liczy na zdecydowanie regularniejsze występy.

Puchacz ląduje dziś w Atenach, gdzie zostaną dopełnione formalności związane z wypożyczeniem do Panathinaikosu. https://t.co/jJyqDLj5N7 — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) December 29, 2022

Warto dodać, że dwunastokrotny reprezentant Polski zeszłego lata był bliski powrotu do Lecha Poznań, ale Union Berlin zablokował ten transfer, nie mając godnego następcy. 23-latek nie dostawał zbyt wielu szans do gry od trenera niemieckiej ekipy – Ursa Fischera. Popularny “Puszka” podczas trwającej kampanii na boisku przebywał przez łącznie zaledwie 195 minut we wszystkich rozgrywkach.

Tymoteusz Puchacz drugą część sezonu 2021/2022 spędził na czasowej transakcji w Trabzonsporze, z którym wygrał mistrzostwo Turcji. Niewykluczone, że niedługo do swojej gabloty wstawi także złoty medal za mistrzostwo Grecji, bowiem Panathinaikos Ateny jest liderem tabeli Super League Ellada.

