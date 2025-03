fot. Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexanderr-Arnold

Alexander-Arnold ma zasilić Królewskich

Trent Alexander-Arnold z każdym tygodniem przybliża się do przeprowadzki na Santiago Bernabeu. Nie doszło do przełomu w jego rozmowach z Liverpoolem, więc wszystko wskazuje na to, że wygasająca umowa nie zostanie przedłużona. W tym samym czasie gwiazdor miał pozytywnie zareagować na propozycję Realu Madryt, który szykuje się do sfinalizowania hitowego transferu bezgotówkowego.

Królewscy od bardzo dawna wykazują zainteresowanie pozyskaniem angielskiego obrońcy. Pierwsza dogodna okazja nadarzyła się właśnie teraz, gdyż Liverpool wcześniej nie chciał słyszeć o sprzedaży. Odrzucił nawet ofertę styczniowego transferu, bowiem liczył, że zdoła się jeszcze porozumieć z Alexandrem-Arnoldem i zatrzymać go na dłużej. Tak się jednak nie stanie.

“Marca” przekonuje, że Alexander-Arnold wybrał Real Madryt i jest zdeterminowany, aby po sezonie zmienić klub. Będzie to wielki sukces dla madryckiej ekipy, która na szczycie listy życzeń miała właśnie to nazwisko. Anglik jest uważany za wymarzonego następcę Daniego Carvajala.

Do oficjalnego potwierdzenia jeszcze daleka droga. Niewykluczone, że Królewscy poczekają z tym do końca sezonu, gdyż Liverpool walczy o mistrzostwo Anglii, a Alexander-Arnold to czołowa postać defensywy. Wiadomo już, że obie strony na pewno nie spotkają się w Lidze Mistrzów, gdyż The Reds odpadli po dwumeczu z Paris Saint-Germain.