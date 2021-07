Real Madryt chciał włączyć Raphaela Varane’a w opcję sprowadzenia Kyliana Mbappe. Obrońca odrzucił jednak możliwość powrotu do ojczyzny i zaznaczył, że interesuje go jedynie transfer do Premier League. Francuz jest blisko przenosin do Manchesteru United.

Wygląda na to, że Real Madryt pogodził się już z odejściem Raphaela Varane’a. W poniedziałek pojawiły się informacje, jakoby Królewscy chcieli wykorzystać swojego stopera w operacji sprowadzenia Kyliana Mbappe. W jej wyniku obrońca trafiłby do Paris Saint-Germain, zaś giganci Ligue 1 obniżyliby przez to swoje żądania finansowe w sprawie odejścia 22-letniego napastnika.

Ostatecznie plan spalił na panewce z prozaicznego powodu. Varane odmówił powrotu do ojczyzny. Przenosiny do Paris Saint-Germain nie wchodzą dla niego w rachubę. Preferowanym przez 28-latka kierunkiem jest Premier League. Już od kilku tygodni mówi się o zainteresowaniu jego osobą Manchesteru United, a według wielu doniesień do oficjalnych negocjacji ma dojść jeszcze w lipcu.

Jak informuje Mundo Deportivo, Real Madryt nie zaakceptuje kwoty niższej niż 60 milionów euro za swojego obrońcę. O tak wielką sumę może być ciężko, zwłaszcza, że Varane za rok będzie mógł odejść z klubu za darmo. Francuz zdecydował się na transfer w momencie, gdy zrozumiał, że nie otrzyma od Florentino Pereza podwyżki opiewającej na dziesięć milionów euro za sezon. Od lat chciał zagrać na Wyspach, a teraz Manchester United wydaje się zdeterminowany do zakontraktowania mistrza świata oraz czterokrotnego triumfatora Ligi Mistrzów.