Mateusz Bogusz od kilku miesięcy walczy o regularne występy w UD Logrones. Polski pomocnik jest wypożyczony do ekipy z Segunda Division z Leeds United. Mimo mniejszej okazji do gry w ostatnim czasie młody piłkarz wciąż budzi zainteresowanie wielu klubów.

Leeds ma w planach kolejne wypożyczenie

Mateusz Bogusz według doniesień WP SportoweFakty latem ma ponownie zmienić klub na zasadzie wypożyczenia. Młodzieżowy reprezentant Polski do lat 21 nie powinien mieć jednak kłopotu ze znalezieniem sobie nowego zespołu.

Ostatnio pojawiły się informacje, że chętna pozyskanie zawodnika jest Legia Warszawa. Warto jednak nadmienić, że po zawodnika ustawiła się kolejka chętnych z siedmiu krajów. W tym gronie są ekipy z Bundesligi, Portugalii i niższych lig angielskich. Ponadto chętne na pozyskanie zawodnika są kluby z Danii i Holandii.

W kontekście mistrzów Polski warto nadmienić, że są oni skłonni wykupić na stałe 19-latka. Leeds United jest otwarte na takie rozwiązanie, ale pod warunkiem, że Lega wyłoży 1,5 miliona euro. Ponadto angielski klubu chce sobie zapewnić możliwość odkupienia zawodnika za osiem milionów euro w przyszłości.

Mateusz Bogusz ma oferty z siedmiu krajów. W tym gronie jest Legia. Na jakich zasadach miał/ma trafić utalentowany Polak na Łazienkowską (lub gdzie indziej). Usłyszałem konkretne zasady/kwoty ewentualnego transferu: https://t.co/xloeIKKRzE — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) May 4, 2021

Bogusz, czyli wielki talent

W trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w 23 meczach, strzelając w nich jednego gola. Ponadto na koncie zawodnika jest też jedna asysta. Bogusz do Logrones jest wypożyczony do końca sezonu. Tymczasem kontrakt Polaka z Leeds obowiązuje do 2023 roku.

Przypomnijmy, że Bogusz, zanim udał się na podbój lig zagranicznych, to bronił barw Ruchu Chorzów. W szeregach Niebieskich wystąpił w 33 meczach, zdobywając w nich pięć bramek. Z kolei w młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 21 zawodnik zaliczył natomiast 10 występów, w których strzelił trzy gole.