Pressfocus Na zdjęciu: Damian Kądzior

Damian Kądzior i Lech Poznań mogli podpisać kontrakt już cztery lata temu. Temat wrócił, a ponadto są spore szanse na realizację transferu.

Damian Kądzior tego lata może zmienić klub

Piłkarza Piasta chce u siebie Lech

Obie strony są zainteresowane współpracą

Lech szuka wzmocnień w Ekstraklasie

W minionym sezonie 2021/2022 Lech dysponował najlepszą i najbardziej wyrównaną kadrą spośród wszystkich zespołów Ekstraklasy. Tytuł mistrzowski dla poznaniaków nie był zatem zaskoczeniem. W stolicy Wielkopolski cieszą się sukcesem, ale jednocześnie starają się zbudować kadrę tak, aby drużyna była w stanie z powodzeniem łączyć występy na krajowym podwórku i arenie międzynarodowej. Klubowy skauting już pracuje.

Lech zainteresował się piłkarzem doskonale znanym fanom Ekstraklasy. Na celowniku poznaniaków i to już po raz trzeci, jest Damian Kądzior. Klub z Wielkopolski dogadał się z graczem Piasta cztery lata temu, lecz wówczas do gry wkroczyło Dinamo Zagrzeb i z transferu nic nie wyszło. Z kolei rok temu Lech zamiast Kądziora pozyskał Ba Luę.

Temat pozyskania piłkarza Piasta istnieje. Kądzior niedługo skończy 30 lat, więc gliwiczanie otrzymają za niego maksymalnie kilkaset tysięcy euro. Dla Lecha to kwota jak najbardziej do zapłacenia. Sam zawodnik z optymizmem podchodzi do tej sprawy, ponieważ chce zagrać w europejskich pucharach. Mistrz Polski zyskałby zatem polskiego piłkarza z odpowiednimi umiejętnościami i za atrakcyjną kwotę.

