Transfer Milanu na ostatniej prostej. Młody Serb przechodzi testy medyczne

Obrońca RB Salzburg, Strahinja Pavlović, w poniedziałek wieczorem wylądował w Mediolanie, aby sfinalizować swój transfer do AC Milan. 23-letni serbski środkowy obrońca stał się jednym z głównych celów Rossonerich podczas letniego mercato.

Pavlović niebawem dołączy do Milanu

Strahinja Pavlovic ma za sobą imponujący pobyt w RB Salzburg. Mimo młodego wieku, jego występy przyciągnęły uwagę wielkich klubów, w tym Milanu. 23-latek sprawił, że o jego transfer mocno zabiegali sternicy Rossonerich Zlatan Ibrahimović, Geoffrey Moncada i Giorgio Furlani.

Milan zgodził się na podpisanie kontraktu z Pavloviciem z RB Salzburg w ramach umowy wartej około 18 milionów euro plus 2 miliony euro w bonusach. Pavlović ma stworzyć duet obrońców z Fikayo Tomorim. W transferze mocno pomogło również Newcastle United, które jest o krok od pozyskania Malicka Thiawa, który zwolni miejsce w szeregach włoskiego zespołu.

Pavlović, aby doprowadzić do transferu do Rossonerich, odrzucił ofertę Atletico Madryt. Podczas dwóch lat spędzonych w RB Salzburg, 23-latek zdobył sześć goli i zaliczył sześć asyst w 71 występach.

Jak podaje dzisiejszy “Corriere dello Sport”, Pavlović przybył do stolicy Lombardii w poniedziałek wieczorem, aby przejść badania medyczne i jest gotów do sfinalizowania swojego transferu do Milanu. Ostatnie szczegóły są właśnie dopinane.

Pavlović to obrońca o dużym potencjale, który może wzmocnić linię defensywną Milanu na nadchodzący sezon. Jego dotychczasowe występy w RB Salzburg pokazują, że może być wartościowym nabytkiem dla Rossonerich, a jego przybycie jest kolejnym krokiem w budowaniu silnego zespołu gotowego do rywalizacji na najwyższym poziomie.

