Transfer Chelsea upadł. Pomocnik nie trafi do Londynu

Sky Sports ujawnia informację dotyczącą transferu Chelsea, którego finalizacja miała być niezwykle bliska. Tyler Adams nie zostanie zawodnikiem The Blues. Londyńczycy chcą skupić się na Moisesie Caicedo.

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Tyle Adams (Chelsea - Leeds)

Chelsea rezygnuje z transferu Tylera Adamsa

Pomocnik Leeds nie trafi na Stamford Bridge, chociaż finalizacja tego ruchu była niezwykle blisko

The Blues koncentrują się na walce o Moisesa Caicedo

Chelsea wybrała wzmocnienie środka pola

Chelsea nadal nie zamknęła kadry na sezon 2023/24 w Premier League. W tej chwili londyńczycy koncentrują się na wzmocnieniu środka pola. Ze Stamford Bridge łączy się przede wszystkim dwóch piłkarzy – Moisesa Caicedo (Brighton) i Tylera Adamsa (Leeds United).

Do tej pory wydawało się, że przeprowadzka Amerykanina do Londynu jest już właściwie przesądzona. Jednak tuż przed oficjalnym startem rozgrywek stołeczna ekipa ponownie włączyła się do walki o Ekwadorczyka i wydaje się, że stawia wszystko na jedną kartę.

O tym przekonują nasz też doniesienia Sky Sports – Chelsea postanowiła definitywnie zrezygnować z Adamsa. To oznacza, że celem numer jeden The Blues stał się Caicedo.