Tottenham zainteresowany piłkarzem rywala. Oferują 50 mln euro

Kluby z Premier League powalczą o Argentyńczyka

Zawodnik Brighton & Hove Albion, Facundo Buonanotte przebywa na wypożyczeniu w Leicester City. Młody 19-letni Argentyńczyk przyciągnął uwagę czołowych klubów Premier League. Wyróżniające się występy w barwach Lisów wzbudziły zainteresowanie kilku drużyn.

Leicester wykonało już pierwszy krok w walce o jego zatrzymanie. Również Tottenham Hotspur zainteresował się argentyńskim piłkarzem i przygotowuje się do złożenia oferty.

Buonanotte trafił do Leicester na zasadzie wypożyczenia, aby zbierać minuty na boisku i doświadczenie w wymagającej lidze, jaką jest Premier League. Leicester doceniło jakość i potencjał, jaki ma Buonanotte i postanowiło zrobić wszystko, by zatrzymać go na dłużej. Chcą uczynić go jednym z kluczowych zawodników drużyny.

Klub ma być skłonny zaoferować nawet 50 milionów euro, co byłoby dla nich dużym wydatkiem. Gdyby ten ruch doszedł do skutku, byłby to jeden z najdroższych transferów w historii klubu.

Tottenham Hotspur również nie zamierza pozostawać bezczynny. Dobra dyspozycja Buonanotte przyciągnęła uwagę Spurs, którzy są gotowi pozyskać tego zawodnika.

Buonanotte jest zadowolony jednak z gry dla Lisów i wielokrotnie podkreślał, że cieszy się możliwością przebywania w tej drużynie. Brighton jest skłonne sprzedać Argentyńczyka za 50 milionów euro.

