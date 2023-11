Imago / PA Images Na zdjęciu: Lloyd Kelly

Tottenham szuka zastępstwa dla kontuzjowanego obrońcy

Lloyd Kelly przykuł już uwagę dużej ilości klubów

Transfer miałby się odbyć już w styczniu

Gdzie trafi Lloyd Kelly?

Lloyd Kelly wzbudza zainteresowanie wielu klubów na rynku transferowym. Głównie przez to, że jego obecna umowa z Bournemouth wygasa latem 2024 roku. W związku, z czym angielski stoper od stycznia będzie mógł rozmawiać z zainteresowanymi drużynami. 25-letni piłkarz jest kluczowym zawodnikiem w swoim zespole. Na tę chwilę zagrał w 7 spotkaniach Premier League oraz zaliczył jeden występ w Pucharze Ligi. Do “The Cherries” trafił w lipcu 2019 roku z Bristol City. Od tamtego czasu zagrał w ich barwach 124 mecze, dwukrotnie strzelając bramkę oraz 7 razy asystując.

Tottenham widzi w piłkarzu solidnego zawodnika do rotacji w zespole. Zainteresowanie transferem obrońcy beniaminka Premier League wynika z faktu, że kontuzjowany jest Micky van de Ven. Daniel Levy prezes Tottenhamu jest gotów wyłożyć kwotę potrzebną do ściągnięcia Anglika na Tottenham Hotspur Stadium już w styczniu. Mimo że sześć miesięcy później byłby do wzięcia za darmo.