Pressfocus Na zdjęciu: Sergio Reguilon (z prawej)

Sergio Reguilon tymczasowo opuścił Tottenham. Hiszpan wrócił do La Ligi, gdzie zaczynał karierę. Lewego obrońcę wypożyczyło Atletico Madryt.

Atletico ma nowego obrońcę

Do Madrytu wrócił Sergio Reguilon

Hiszpan grał wcześniej w Realu

Atletico załatało dziurę w defensywie

Tottenham zmienił się w trakcie letniego okna transferowego. Do Londynu trafili piłkarze, których potrzebował Antonio Conte. Drużynę wzmocnili między innymi Richarlison i Ivan Perisic. Włoski szkoleniowiec prowadzi Koguty na tyle długo, że zdecydował też, którzy gracze nie są mu aktualnie potrzebni. Tottenham zdecydował się, więc na wypożyczenie niektórych piłkarzy. Nowego pracodawcę ma między innymi Sergio Reguilon. Po Hiszpana sięgnęło Atletico Madryt.

Klub ze stolicy Hiszpanii potrzebował nowego lewego obrońcy, ponieważ z Atletico na sezon 2022/2023 rozstał się Renan Lodi. Brazylijczyk nie miał miejsce w wyjściowym składzie, a jego celem są regularne występy, między innymi ze względu na chęć udziału w mistrzostwach świata. Po Lodiego zgłosiło się Nottingham, które zapłaciło pięć milionów euro za wypożyczenie.

Atletico poszukiwania nowego lewego defensora rozpoczęło i zakończyło w Premier League. Celem dla ekipy z Madrytu był Marcos Alonso, z którym telefonicznie kontaktował się Diego Simeone. Argentyńczyk usłyszał jednak, że Hiszpan czeka na transfer do Barcelony. Atletico zwróciło się zatem do jego rodaka. W tej sposób wychowanek Realu Madryt, czyli Reguilon, został wypożyczony do zespołu Diego Simeone na sezon 2022/2023, czym pochwaliło się Atletico.

Czytaj także: La Liga. Rewolwerowcy rozpoczęli swój pojedynek