Antonio Conte przyznał, że Tottenham wykupił Cristiana Romero z Atalanty. Włoski trener uważa, że stoper jest idealnie skrojony pod Premier League. Ta operacja kosztować będzie Spurs minimum 50 milionów euro.

Przed sezonem Tottenham wypożyczył z Atalanty Cristiana Romero

We wtorek na konferencji prasowej Antonio Conte przyznał, że Spurs wykupili Argentyńczyka, a Włoch zachwycał się grą podopiecznego

Według doniesień kwota ustalona przez oba kluby opiewa na 50 milionów euro podstawy i kolejnych pięć milionów w bonusach

Conte: musieliśmy wykupić Romero, on jest skrojony pod Premier League

Antonio Conte wziął udział w konferencji prasowej przed meczem Tottenhamu z Southampton. W jej trakcie włoski szkoleniowiec potwierdził, że Spurs wykupili Cristiana Romero z Atalanty.

– Jest na wypożyczeniu, ale mieliśmy obowiązek, by go wykupić. I kupiliśmy go! Romero jest idealnie skrojony pod Premier League. Jeżeli możesz występować tu, to możesz grać wszędzie. Problem jest wtedy, gdy zostaniesz w innej lidze i musisz prosić, by grać w Anglii. Ale jeżeli już tu występujesz, żadne inne rozgrywki nie są ci straszne. Przez intensywność, jakość i fizyczność, jakiej nigdzie indziej nie ma. Ta liga idealnie pasuje do Romero – opisał podopiecznego Antonio Conte.

Romero trafił do Serie A z Argentyny. Po roku w Genoi na stopera skusił się Juventus, płacąc Rossoblu ponad 30 milionów euro. Ostatecznie stoper nie zagrzał miejsca w Turynie, w przeciwieństwie do Bergamo. Atalanta najpierw go wypożyczyła, a następnie wykupiła za 16 milionów euro. Teraz La Dea sporo zarobi na swojej inwestycji. Obowiązkowa kwota wykupu przez Tottenham ma bowiem sięgnąć nawet 55 milionów euro, z czego pięć stanowią bonusy.

Romero dobrze odnalazł się w Premier League, choć pauzował przez trzy miesiące z powodu kontuzji uda. Jak dotąd rozegrał 14 spotkań dla Spurs we wszystkich rozgrywkach.

