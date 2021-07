Tottenham rozgląda się za następcą Hugo Llorisa. Francuz ma kontrakt ważny jeszcze tylko przez rok. Jego miejsce może zająć Pierluigi Gollini z Atalanty.

Hugo Lloris ma kontrakt z Tottenhamem tylko do 30 czerwca 2022 roku

Londyńczycy wytypowali kandydata w Serie A

Na Tottenham Hotspur Stadium może trafić Pierluigi Gollini z Atalanty

Możliwy powrót do Anglii

Tottenham dotychczas nie jest aktywny na rynku transferowym, chociaż konkurencja nie śpi. Koguty monitorują sytuację wielu zawodników, ale przechodzą do konkretów. Dyrektor sportowy londyńczyków Fabio Paratici myśli o teraźniejszości, ale także o przyszłości. Dlatego pojawił się pomysł sprowadzenia nowego bramkarza.

Hugo Lloris to kapitan Tottenhamu, dla którego zagrał już prawie 400 razy. Ponad 100 razy zachował czyste konto. Do Londynu trafił latem 2012 roku, gdy opuścił Olympique Lyon. Z Kogutami zaszedł do finału Ligi Mistrzów (2019). Nie zdobył jednak żadnego trofeum.

Od pewnego czasu Lloris w Tottenhamie nie prezentuje już tak wysokiego poziomu, jak we wcześniejszych latach. Francuz ma 34 lata i kontrakt ważny tylko do 30 czerwca 2022 roku. Londyński zespół zaczął zatem rozglądać się za jego następcą. Swoją uwagę skierował na Serie A.

Sky Sport Italia informuje, że Tottenham nawiązał kontrakt z Pierluigim Gollinim. Koguty chcą wypożyczyć Włocha na zbliżające się rozgrywki. W transakcji tej zawarta może zostać opcja, bądź konieczność wykupu po zakończeniu kampanii 2021/2022. 26-latek początkowo miałby być zmiennikiem dla Llorisa, a następnie zająć jego miejsce.

Pierluigi Gollini od trzech lat formalnie jest zawodnikiem Atalanty. W minionym sezonie rozegrał 32 spotkania. 13 razy nie dał się pokonać zawodnikom rywali. 26-latek może być chętny na zmianę otoczenia, ponieważ Atalanta sprowadziła nowego bramkarza. Do Bergamo za 20 milionów euro trafił Juan Musso. Gollini ma przeszłość na Wyspach Brytyjskich. Przez dwa lata szkolił się w Manchesterze United. Ponadto bronił barw Aston Villi.

