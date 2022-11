fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruslan Malinowski

Tottenham pracuje nad pierwszym zimowym transferem. “Il Giorno” donosi, że angielski klub doszedł do porozumienia w sprawie zakupu Rusłana Malinowskiego. Gracz Atalanty miałby kosztować około 15 milionów euro.

Tottenham interesował się Ukraińcem już w trakcie letniego okienka transferowego

Transakcja miałaby zostać przeprowadzona w styczniu

Atalanta na sprzedaży swojego zawodnika zarobi około 15 milionów euro

Conte doczeka się wzmocnienia

O transferze Rusłana Malinowskiego do Tottenhamu mówiło się już w trakcie letniego okienka. Przedstawiciel Premier League zabiegał o Ukraińca i oferował wypożyczenie z opcją wykupu. Atalanta chciała sprzedać go definitywnie, dlatego była skłonna skorzystać z oferty Marsylii. Finalnie Malinowski pozostał w Bergamo, gdzie rozgrywa swój czwarty sezon.

Temat przenosin 29-latka do Londynu wrócił przed rozpoczęciem styczniowego okienka. Tym razem Tottenham jest zdeterminowany, aby pozyskać go jak najszybciej. Menedżer Antonio Conte domaga się bowiem jakościowych wzmocnień składu, tak aby móc w dalszym ciągu walczyć o najwyższe cele. Londyńczycy zajmują trzecie miejsce w Premier League, a ponadto zakwalifikowali się do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

“Il Giorno” donosi, że przedstawiciele Tottenhamu doszli do porozumienie w sprawie transferu definitywnego Malinowskiego, do którego miałoby dojść tuż po nowym roku. Atalanta na swoim graczy zarobi zaledwie 15 milionów euro, na co wpływa wygasający po sezonie kontrakt. “Koguty” nie zamierzają jednak czekać, aż będzie on wolnym zawodnikiem.

Obecny sezon nie jest szczególnie udany dla Ukraińca, co jest efektem letnich zawirowań. Na placu gry melduje się głównie z ławki rezerwowych, strzelając jedną bramkę w jedenastu występach.

