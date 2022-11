fot. PressFocus Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Benjamin Pavard z każdym tygodniem oddala się od Bayernu Monachium. Reprezentant Francji przejawia sporą frustrację, która może przyczynić się do rozstania. Znajduje się on na radarach Chelsea, Realu Madryt oraz Atletico Madryt.

Benjamin Pavard nie cieszy się ze swojej pozycji w Bayernie Monachium

Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2024 roku

Coraz więcej wskazuje na to, że latem dojdzie do rozstania

Frustracja Pavarda martwi Bayern

Od dłuższego czasu Benjamin Pavard mierzy się z rozterkami dotyczącymi jego przyszłości w Bayernie Monachium. Po letnich transferach Matthijsa de Ligta i Noussaira Mazraouiego pozycja w zespole reprezentanta Francji stała się gorsza. W ostatnich tygodniach Julian Nagelsmann coraz częściej sadzał go na ławce rezerwowych.

Frustracja Pavarda narasta, co negatywnie odbija się na nastrojach w szatni. Niemieckie media donoszą, że pokazuje on swoje niezadowolenie na treningach, nie skupiając się w pełni na wykonywanych ćwiczeniach. Okazuje się, że jest to spowodowane w głównej mierze jego boiskową pozycją. Pavard najczęściej występuje na prawej stronie defensywy, choć sam uważa siebie za środkowego obrońcę. Jeśli w najbliższej przyszłości się to nie zmieni – po sezonie najprawdopodobniej dojdzie do rozstania.

Kontrakt Pavarda obowiązuje do połowy 2024 roku. Zainteresowane kluby muszą więc liczyć się z wydatkiem, choć biorąc pod uwagę sytuację i naciski piłkarza, kwota nie powinna być zbyt duża. Francuz znajduje się na radarach Chelsea, Atletico Madryt oraz Realu Madryt. O potencjalnym transferze do The Blues mówiło się już przy okazji letniego okienka.

Pavard ma na swoim koncie 137 spotkań w barwach Bayernu Monachium. Trzykrotnie świętował mistrzostwo Niemiec, a raz triumfował w Lidze Mistrzów.

