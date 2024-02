Toni Kroos pod presją rodziny. Jasne oczekiwania ws. przyszłości

IMAGO / C. Hardt / Future Images Na zdjęciu: Toni Kroos

Kontrakt Toniego Kroosa powoli dobiega końca

Niemiec stoi przed ważną decyzją

Matka piłkarza chciałaby, aby został w Realu Madryt

Matka Toniego Kroosa chce, aby syn został w Realu Madryt

Toni Kroos to w sezonie 2023/2024 jeden z najważniejszych piłkarzy Realu Madryt. Jednocześnie Niemiec wzbudza sporo wątpliwości, bo wciąż nie wiadomo, czy zdecyduje się przedłużyć obowiązujący do 30 czerwca 2024 roku kontrakt.

Śledząc medialne spekulacje, można dojść do wniosku, że Niemcowi bliżej do pozostania w ekipie Królewskich, niż do odejścia. W ostatnim podcaście Einfach mal Luppen na temat całej sytuacji wypowiedziała się matka piłkarza.

– Jeśli przedłużysz kontrakt z Realem Madryt, sprawisz radość swojemu trenerowi, kolegom z drużyny, a także Leonowi (synowi – przyp. red.) i wielu innym osobom. Ale na końcu musisz być szczęśliwy, więc to będzie twoja decyzja – powiedziała Birgit Kämmer, którą cytuje serwis RealMadryt.pl.