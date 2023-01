PressFocus Na zdjęciu: Tomas Pekhart

Tomas Pekhart wrócił do Legii Warszawa, dla której grał do lutego 2020 do sierpnia 2022 roku. 33-letni napastnik przyda się “Wojskowym”, ponieważ kontuzjowani są Blaz Kramer oraz Carlitos.

Legia potwierdziła powrót Tomasa Pekharta

33-latek przenosi się do Warszawy za darmo

Jego ostatnim zespołem był turecki Gaziantep

Król strzelców wraca na Łazienkowską

Legia Warszawa oficjalnie potwierdziła podpisanie kontraktu z Tomasem Pekhartem. Środkowy napastnik przeprowadza się do stolicy na zasadzie wolnego transferu, ponieważ pozostawał bez klubu po tym, jak rozwiązana została jego umowa z turecką drużyną Gaziantep. 33-latek związał się z wiceliderem tabeli kontraktem ważnym do 30 czerwca 2024 roku.

Kibice przy Łazienkowskiej bardzo dobrze kojarzą czeskiego snajpera, gdyż wraca on do zespołu “Wojskowych” po zaledwie półrocznej przerwie. Doświadczony atakujący występował dla Legii Warszawa od lutego 2020 roku i w tym czasie dwukrotnie wygrał Ekstraklasę (2019/2020 i 2020/2021), a także sięgnął po koronę króla strzelców w sezonie 2020/2021.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę wrócić do do domu, do Legii. Ja i cała moja rodzina zawsze czuliśmy się w Warszawie bardzo dobrze. Szczególnie moja córka – jest bardzo szczęśliwa, że wróciliśmy do Polski. Legię i Warszawę można nazwać taką naszą nową stolicą – powiedział po parafowaniu umowy Tomas Pekhart.

– Mam nadzieję, że pościgamy się i powalczymy o mistrzostwo Polski. Na pewno będziemy także chcieli zdobyć Puchar Polski. Tego trofeum nie zdołaliśmy zdobyć od dłuższego czasu, więc najwyższa pora się przełamać – dodał.

26-krotny reprezentant Czech w 13 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 2 bramki i zaliczył 1 asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia byłego zawodnika Las Palmas na 500 tysięcy euro.

