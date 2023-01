Pressfocus Na zdjęciu: Carlitos

Pechowo potoczył się dla Carlitosa pierwszy w rundzie wiosennej mecz w barwach Legii Warszawa. Wojskowi wygrali 3:2 z Koroną Kielce, ale napastnik okupił starcie poważną kontuzją. Hiszpan złamał rękę, o czym klub poinformował w oficjalnym komunikacie.

Legia Warszawa wygrała w niedzielę z Koroną Kielce 3:2

Boisko z kontuzją opuścił Carlitos

Napastnik złamał rękę i czeka go wielotygodniowa przerwa

Poważne osłabienie Legii Warszawa

Legia Warszawa przystąpiła do rywalizacji w Ekstraklasie po przerwie zimowej od starcia z Koroną Kielce. Beniaminek sprawił jej niemałe problemy. Wojskowi wygrywali już 3:0, jednak spotkanie ostatecznie zakończyło się jej zwycięstwem 3:2. Kibice na brak emocji nie mogli zatem narzekać.

Niestety, zwycięstwo nad Koroną Legioniści okupili kontuzją ważnego zawodnika. Napastnik został w 73. minucie zmieniony przez Ernesta Muci z powodu urazu. Jak się okazało, poważnego. W poniedziałek klub w oficjalnym komunikacie przekazał, że 32-latek doznał złamania ręki.

W trakcie meczu z Koroną Kielce Carlitos złamał rękę. Na dziś zaplanowany jest zabieg. Do pełnego treningu z drużyną zawodnik wróci za kilka tygodni.



Carlos, wracaj szybko do zdrowia 💪 pic.twitter.com/uwIaZrXwTD — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) January 30, 2023

Hiszpan w poniedziałek przejdzie zabieg, po którym czeka go kilka tygodni rekonwalescencji. W tym sezonie wystąpił on do tej pory w 12 meczach ligowych. Jego bilans to gol i trzy asysty. Kibice zdecydowanie spodziewali się więcej po sprowadzonym z Panathinaikosu Ateny zawodniku.