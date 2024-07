Todibo ułatwił zadanie Juventusowi. Stara Dama pozyska doświadczonego defensora

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jean-Clair Todibo

Todibo zostanie wypożyczony do Juventusu

Jak donosi “La Gazzetta dello Sport”, Jean-Clair Todibo jest zdeterminowany, aby dołączyć do Juventusu i jego próby przekonania Nice do zaakceptowania oferty włoskiego klubu zakończyły się sukcesem. Według informacji włoskich dziennikarzy, Nice zgodziło się wypożyczyć zawodnika, co pozwala dyrektorowi Starej Damy, Cristiano Giuntoliemu, pracować nad pakietem transferowym wartym 35 milionów euro. Jest to kwota zbliżona do oferty West Ham wynoszącej 36 milionów euro, ale Todibo wyraził chęć dołączenia do drużyny Bianconerich, co przyspieszyło zaawansowane rozmowy z klubem Ligue 1.

Giuntoli jest gotów zapłacić od 7 do 10 milionów euro za roczne wypożyczenie, osiągając łączną kwotę 35 milionów euro z obowiązkiem wykupu w 2025 roku oraz dodatkowymi opłatami. Todibo już dogadał się z Bianconerimi w sprawie indywidualnego kontraktu, którzy jednak muszą najpierw sprzedać Deana Huijsena, zanim formalnie zaoferują OGC Nice ofertę wypożyczenia.

Huijsen powrócił do Turynu po sześciomiesięcznym wypożyczeniu w Romie, ale nie dołączył do reszty zespołu na drugą część przygotowań przedsezonowych w Niemczech. Stara Dama nie wiąże z nim planów na przyszłość i liczy na szybki zarobek.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Todibo będzie istotnym wzmocnieniem defensywy Juventusu. Francuski obrońca, mający już doświadczenie w różnych ligach, wniesie do zespołu dużo jakości.

