IMAGO / Sportsphoto Na zdjęciu: Jean-Clair Todibo

Jean-Clair Todibo swoimi występami w OGC Nice wzbudził zainteresowanie europejskich potęg

O 23-latka pytały już Manchester United czy Liverpool

Według angielskich mediów, defensorem interesuje się też Tottenham Hotspur

Tottenham też chce Todibo

Jean-Clair Todibo trafił do OGC Nice latem 2021 roku. W FC Barcelonie nie wiązali już z defensorem wielkich nadziei, ale w swojej ojczyźnie Francuz wyraźnie odżył. Już poprzedni sezon w jego wykonaniu był bardzo dobry, a w tym tylko podniósł poziom. Przecież to właśnie Todibo zarządza linią defensywy, dzięki której tak świetne liczby wykręca Marcin Bułka.

O 23-letniego obrońcę już od jakiegoś czasu pytają znacznie większe marki. Już od długich tygodni mówi się o zainteresowaniu ze strony Manchesteru United, a ostatnio do tego grona dołączył też Liverpool. The Standard przekonuje jednak, że na tym bynajmniej nie koniec. Już w zimowym okienku transferowym o perspektywicznego gracza pokusi się Tottenham Hotspur. Koguty są zdesperowane, by już w styczniu sprowadzić nowego obrońcę. Klub ma spory deficyt na tej pozycji, a co dopiero, gdy przydarzają się urazy. Jak informuje podane źródło, Nicea oczekuje za swojego podopiecznego około 45 milionów euro.

Todibo rozegrał w tym sezonie 11 spotkań w Ligue 1. Zanotował w nich jedną asystę.

Zobacz też: Weteran BVB pokazał klasę na San Siro. “Możemy być dumni”.