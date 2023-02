PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Coraz więcej mówi się o potencjalnej hitowej przeprowadzce w ramach czołowych klubów Premier League. Bohaterem tego ruchu ma być Mason Mount, który według Nizaara Kinselli ma zamienić Chelsea na Liverpool.

Mason Mount może stać się bohaterem hitowego transferu w Premier League

Faworytem w wyścigu o pozyskanie Anglika jest Liverpool

The Reds potrzebują wzmocnienia drugiej linii

Mount zamieni Chelsea na Liverpool?

Zgodnie z doniesieniami Nizaara Kinselli z London Evening Standard Liverpool wysunął się na prowadzenie w wyścigu o pozyskanie pomocnika Chelsea. Mason Mount nadal nie osiągnął porozumienia w kwestii przedłużenia umowy wygasającej w czerwcu 2024 roku. Anglik domaga się znacznej podwyżki zarobków.

Jeżeli obie strony nie zdołają wypracować satysfakcjonującego rozwiązania, niewykluczone, że w lecie Mason Mount odejdzie ze Stamford Bridge, ponieważ dla klubu ze stolicy będzie to właściwie ostatnia szansa na przyzwoity zarobek. Już za niecałe 12 miesięcy reprezentant Synów Albionu będzie mógł negocjować z innymi ekipami, dlatego jeżeli The Blues nie przekonają 24-latka do kontynuacji współpracy, najprawdopodobniej spróbują go sprzedać.

Nizaar Kinsella z London Evening Standard uważa, że spośród klubów, które wyrażają zainteresowania Mountem, największe szanse na transfer piłkarza ma Liverpool. The Reds potrzebują wzmocnienia drugiej linii, a trudno o lepszego kandydata niż doświadczony w Premier League wychowanek stołecznej ekipy.

W tym sezonie Mason Mount wyraźnie obniżył loty. W 21 meczach ligowych ofensywny pomocnik strzelił tylko trzy gole i zanotował dwie asysty. Natomiast w poprzednich rozgrywkach Anglik zdobył 11 bramek i zapisał na swoim koncie dziesięć ostatnich podań.