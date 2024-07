To nowy numer jeden beniaminka Serie A? Transfer o krok

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Emil Audero

Serie A: Como finalizuje transfer golkipera

Como to prawdopodobnie najbardziej ekscytujący projekt we Włoszech. Beniaminek Serie A dysponuje pokaźnym budżetem i ma ambitne plany. Zakładają one nie tylko utrzymanie na najwyższym szczeblu, ale także walkę o „coś więcej”. Oczywiście klub z Lombardii w swoim pierwszym sezonie nie będzie walczył o Europę, ale bez wątpienia może sprawić problemy gigantom Serie A.

Kadrę ekipy Cesca Fabregasa zasilili już tacy piłkarze jak Alberto Dosenna, Andrea Belotti, Alberto Moreno, Gabriel Strefezza czy Pepe Reina. Na transfery do tej pory wydano 20,5 miliona euro, a najwięcej – osiem mln – kosztował Dosenna, prowadzony z Cagliari. Z drużyną Larianich są łączeni także Raphael Varane, Arthur Melo i Anthony Martial.

Na razie Como finalizuje przeprowadzkę golkipera, który powinien stać się numerem jeden w klubie. Nicolo Schira ujawnił, że zespół z Lombardii negocjuje z Emilem Audero. Włoch w poprzednim sezonie był wypożyczony z Sampdorii do Interu. W koszulce Nerazzurich rozegrał tylko sześć meczów. 27-latek jest wyceniany na pięć milionów euro.