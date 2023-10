IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Youri Tielemans

Youri Tielemans dołączył do Aston Villi latem jako wolny zawodnik

Miał być wielkim wzmocnieniem The Villans, ale pełni głównie rolę rezerwową. Nie dogaduje się też z Unaiem Emerym

Jak poinformował Football Insider, Belg poinformował już swoje otoczenie, że zimą chce zmienić barwy klubowe

Tielemans nie odnalazł się w Aston Villi. Transfer możliwy już zimą

Youri Tielemans był pod koniec minionego sezonu jednym z najbardziej rozchwytywanych wolnych agentów. Reprezentant Belgii mógł przebierać w ofertach, a chciały go spore marki, jak choćby FC Barcelona. Ostatecznie środkowy pomocnik postanowił opuścić Leicester City na rzecz Aston Villi.

Wydawało się, że ze swoją wizją gry szybko przekona do siebie Unaia Emery’ego, ale tak się nie stało. 26-latek jest dla baskijskiego trenera co najwyżej opcją rezerwową. Mało tego, Football Insider przekonuje, że między oboma panami panuje wręcz wroga atmosfera. To samo źródło jest pewne, że Belg poinformował już swoje otoczenie, że zimą chce zmienić barwy klubowe. Nie wiadomo jeszcze, kto skusi się na próbę sprowadzenia piłkarza. Z klubem z Birmingham łączy go długa umowa – aż do 30 czerwca 2027 roku. The Villans z pewnością nie oddadzą podopiecznego za przysłowiową czapkę gruszek.

Tielemans wystąpił w tym sezonie w 13 meczach na wszystkich frontach. Łącznie uzbierał w nich zaledwie 515 minut.

