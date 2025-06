Theo Hernandez odchodzi z Milanu. Skusiła go ogromna oferta

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Theo Hernandez przyjął gigantyczną ofertę

Theo Hernandez i Milan są o krok od rozstania po sześciu wspólnych sezonach. Francuski obrońca, który wcześniej odrzucał możliwość gry w Arabii Saudyjskiej, zmienił zdanie i otworzył się na transfer do Al Hilal. Klub prowadzony przez Simone Inzaghiego długo zabiegał o piłkarza, a teraz jest blisko sfinalizowania całej operacji.

Decydująca okazała się nowa propozycja finansowa – 20 milionów euro netto za sezon. Właśnie na takiej podstawie osiągnięto ustne porozumienie z zawodnikiem. W grę wchodził również powrót do Atletico Madryt, ale Rojiblancos nie byli skłonni spełnić oczekiwań mediolańczyków, co początkowo wywołało komplikacje, ponieważ Francuz chciał pozostać w Europie.

Milan od dłuższego czasu nie widział Theo w nowym projekcie Massimiliano Allegriego. Klub poinformował zawodnika o tym już kilka tygodni temu. Początkowo piłkarz nie był przekonany do kierunku saudyjskiego, ale ostatecznie zmienił zdanie.

Transfer do Al Hilal przyniesie Milanowi 25 milionów euro podstawy plus bonusy. Choć pierwotnie Rossoneri liczyli na 30 milionów, to ze względu na wycofanie się Atletico są gotowi zakończyć negocjacje na niższym poziomie.

Finalizacja jest już blisko. Klub pracuje nad dokumentacją, a Theo Hernandez przygotowuje się do pożegnania z Mediolanem. To koniec ważnego rozdziału w historii klubu.

