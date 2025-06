Theo Hernandez może opuścić Milan już tego lata. Według „Calciomercato” Al-Hilal oferuje Rossonerim 30 mln euro, a samemu piłkarzowi gigantyczny kontrakt. Francuza do transferu namawia Simone Inzaghi.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Al-Hilal naciska na transfer Theo Hernandeza

AC Milan przygotowuje się na odejście Theo Hernandeza. Francuski obrońca, którego umowa z Rossonerimi wygasa latem 2026 roku, znajduje się w trudnej sytuacji kontraktowej. Negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu całkowicie stanęły w miejscu, co skłania klub do poszukiwania rozwiązań, które zapewniłyby dodatkowe fundusze na planowane transfery.

Jak informuje „Calciomercato”, najbardziej konkretne zainteresowanie wykazuje saudyjski Al-Hilal, który oferuje Milanowi aż 30 milionów euro. Theo Hernandez miałby z kolei zarabiać imponujące 18 mln euro rocznie. Za kulisami transferem zajmuje się Federico Pastorello, a dodatkowym argumentem jest fakt, że nowym trenerem klubu z Arabii Saudyjskiej został niedawno Simone Inzaghi, który osobiście namawia Hernandeza na przenosiny.

Sam zawodnik preferowałby raczej powrót do Hiszpanii – interesowało się nim Atletico Madryt, lecz klub Diego Simeone zrezygnował z transferu po tym, jak zaoferował jedynie 15 mln euro plus bonusy, przenosząc uwagę na tańsze opcje, takie jak Andrew Robertson z Liverpoolu czy Lucas Digne z Evertonu.

Rossoneri naciskają na Hernandeza, by zaakceptował ofertę z Arabii. Co więcej, we włoskich mediach mówi się, że gracz może zostać odsunięty od pierwszego zespołu, jeśli nie przyjmie saudyjskiej propozycji. Ponadto brak regularnych występów może zagrozić jego miejscu w reprezentacji Francji przed mundialem w USA.

