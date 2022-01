PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Teodorczyk

Łukasz Teodorczyk został nowym zawodnikiem Vicenzy. Polak podpisał półroczny kontrakt z opcją przedłużenia go o kolejny rok, jeżeli klub utrzyma się w Serie B. Obecnie zajmuje ostatnie miejsce na zapleczu włoskiej ekstraklasy.

Łukasz Teodorczyk kilka dni temu rozwiązał swój kontrakt z Udinese Calcio

W środę podpisał umowę z Vicenzą. Klub ten zajmuje ostatnie miejsce w Serie B

Polski napastnik podpisał półroczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy, jeżeli Vicenza zdoła utrzymać się na zapleczu włoskiej ekstraklasy

Teodorczyk trafił do ostatniej drużyny Serie B

Łukasz Teodorczyk krótko przebywał na bezrobociu. Niespełna tydzień temu polski napastnik rozwiązał za porozumieniem stron swój kontrakt z Udinese Calcio. We wtorek potwierdziły się doniesienia Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl; 30-latek znalazł sobie klub.

Jego nowy pracodawca to niepozorna Vicenza. Zespół ten po 17 rozegranych spotkaniach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Serie B. Do miejsca gwarantującego play-outy (spotkanie o utrzymanie na zapleczu włoskiej ekstraklasy) brakuje Vicenzie aż dziewięć punktów. Do bezpiecznej, piętnastej lokaty – aż trzynaście. To o tyle ważne, że Teodorczyk podpisał z nowym klubem półroczny kontrakt. Jest w nim zawarta opcja przedłużenia umowy o kolejne dwanaście miesięcy. Warunek jest prosty – zespół musi utrzymać się w Serie B. Przed polskim snajperem niełatwe wyzwanie. 30-latek swoje najlepsze sezony rozgrywał w polskiej Ekstraklasie i belgijskiej Jupiler Pro League. W 30 występach w Serie A zdołał strzelić zaledwie jedną bramkę. Napastnik będzie musiał znacznie poprawić swoje osiągnięcia strzeleckie na włoskiej ziemi, jeśli jego nowy pracodawca ma mieć szanse na utrzymanie.

Teodorczyk w latach 2012-2018 rozegrał 19 spotkań dla reprezentacji Polski. Zdobył w nich cztery gole.

