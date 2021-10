Aurelien Tchouameni niedawno zadebiutował w reprezentacji Francji i zwrócił na siebie uwagę europejskich gigantów. Do zainteresowanych klubów Premier League dołączył Real Madryt, ale by przekonać Monaco do sprzedaży swojego gracza trzeba będzie sięgnąć głęboko do kieszeni.

Aurelien Tchouameni dobrą grą w barwach Monaco zasłużył na grę w reprezentacji Francji

21-latek zwrócił na siebie uwagę największych klubów w Europie, w tym Realu Madryt

Królewscy, chcąc sprowadzić pomocnika, będą musieli przygotować się na koszt w okolicach 60 milionów euro

Tchouameni na radarze Realu Madryt – może odciążyć Casemiro

Aurelien Tchouameni notuje spektakularny początek sezonu. 21-latek już w zeszłej kampanii był podstawowym zawodnikiem AS Monaco, a obecnie tylko udowadnia dobrą dyspozycję. Dostrzegł ją również Didier Deschamps, powołując pomocnika na wrześniowe i październikowe zgrupowania reprezentacji Francji. Od tamtej pory rozegrał dla Les Bleus pięć spotkań, a nawet rozpoczął w wyjściowym składzie finałowy mecz Ligi Narodów przeciwko Hiszpanom.

Tchouameni zwrócił na siebie uwagę wielu klubów Premier League: Liverpoolu, Chelsea czy Manchesteru City. Obecnie w hiszpańskich mediach można też przeczytać, że 21-latek znalazł się na liście życzeń Florentino Pereza.

Real Madryt sukcesywnie odmładza swoją linię pomocy, w której prym wiodą weterani: Luka Modrić, Toni Kroos i Casemiro. Coraz częściej w wyjściowym składzie pojawiają się Fede Valverde czy Eduardo Camavinga, ale Królewskim brakuje realnej alternatywy dla Casemiro. Włodarze Los Blancos widzą w Tchouamenim wszystko, by w przyszłości stać się czołowym defensywnym pomocnikiem.

Jeżeli jednak Perez uczyni z Francuza priorytet transferowy, musi być gotowy na wydatek rzędu 60 milionów euro. Mniejsza kwota nie przekona Monaco do sprzedaży swojej perełki, zwłaszcza, że może liczyć na licytację, w której udział wezmą giganci Premier League. Marca podkreśla też, że zainteresowanie 21-latkiem nie sprawia, że z radaru zniknął Paul Pogba. To inny pomocnik, a sprowadzenie bez kwoty odstępnego zawodnika tego formatu wciąż uznawane jest w Madrycie za okazję.

Tchouameni trafił do Monaco z Bordeaux w styczniu 2020 roku za 18 milionów euro. W barwach klubu z Księstwa rozegrał 60 spotkań, w których zanotował pięć bramek i cztery asysty.

