fot. PressFocus Na zdjęciu: Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele od dłuższego czasu jest na wylocie z Tottenhamu. W jego kontekście przewija się wiele klubów, choć najbardziej prawdopodobne wydaje się pozostanie w Premier League. Poważne zainteresowanie Francuzem wykazuje Newcastle United.

Tanguy Ndombele trafił do Tottenhamu w 2019 roku, a po trzech latach dojdzie do definitywnego rozstania

Francuzem interesuje się wiele zespołów z całej Europy, na czele z Newcastle United

Londyński klub oczekuje za środkowego pomocnika oferty wynoszącej minimum 50 milionów euro

Duży transfer wewnątrz Premier League

Tanguy Ndombele przenosił się do Londynu jako wielka nadzieja i potencjalnie jedna z największych gwiazd całej Premier League. Mówi o tym również wydana kwota, bowiem na sprzedaży Francuza Olympique Lyon zarobił aż 60 milionów euro.

Początki 25-latka na Wyspach Brytyjskich były niezłe, choć nie prezentował tego, do czego przyzwyczaił kibiców w Ligue 1. Wierzono jednak, że to tylko kwestia czasu i już niedługo Ndombele uwolni pełnię swojego potencjału. Tak się jednak nie stało.

Reprezentant Francji miał problem z regularną grą, a po zatrudnieniu Antonio Conte został kompletnie odstawiony od składu. Zimą trafił na półroczne wypożyczenie do Olympique’u Lyon.

Wraz z końcem sezonu Ndombele wrócił do Tottenhamu, lecz teraz nikt już na niego nie liczy. Od kilku tygodni środkowy pomocnik jest na wylocie i szuka nowego pracodawcy. Sam zainteresowany koniecznie chce odejść, tak by mieć szanse wyjazdu na tegoroczny mundial w Katarze.

Nie może on narzekać na brak zainteresowania. Chcą go do siebie ściągnąć kluby ze wszystkich czołowych europejskich lig, choć najbardziej prawdopodobna wydaje się dalsza gra w Premier League. Tutaj najkonkretniejsze jest Newcastle United, które dysponuje pokaźną gotówką i potrzebą wzmocnienia środka pola.

Tottenham nie chce, aby być na tej transakcji bardzo stratny, dlatego rozważy jedynie oferty wynoszące minimum 50 milionów euro.

