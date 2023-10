IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Tammy Abraham

Tammy Abraham to wychowanek Chelsea

26-latek od 2021 roku występuje w Romie

Coraz bardziej prawdopodobny jest powrót napastnika do Anglii

Roma może stracić Abrahama, napastnik wróci do Anglii?

AS Roma rozgrywa bardzo słaby sezon plasując się dopiero na siódmym miejscu w ligowej tabeli. Jeżeli Giallorossim nie uda się awansować do europejskich pucharów, to posada Jose Mourinho będzie poważnie zagrożona. Co więcej, Stadio Olimpico opuścić może również jeden z kluczowych piłkarzy.

Według najnowszych informacji “TEAMtalk” Tammy Abraham po zakończeniu kampanii 2023/2024 może odejść z Romy i wrócić do Premier League. Co ciekawe, z powrotem na Wyspy Brytyjskie łączony jest także trener rzymskiego klubu – Jose Mourinho – więc ich współpraca mogłaby być kontynuowana.

Tammy Abraham koszulkę Giallorossich przywdziewa od sierpnia 2021 roku. 26-letni napastnik w przeszłości przymierzany był m.in. do Manchesteru United czy Chelsea, której jest wychowankiem.

Jedenastokrotny reprezentant Anglii nadal pauzuje z powodu poważnej kontuzji kolana.