Arsenal w zimowym oknie transferowym może stracić Takehiro Tomiyasu. 25-letni obrońca wzbudza bowiem zainteresowanie włoskich gigantów - podaje The Sun.

Źródło: The Sun

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Takehiro Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu wróci do Serie A? Jest zainteresowanie

Takehiro Tomiyasu w obecnym sezonie nie rozegrał ani minuty, choć taki stan rzeczy ma związek z kontuzją kolana, a nie decyzją Mikela Artety. Wydaje się, że hiszpański szkoleniowiec nadal ceni wszechstronnego obrońcę z Japonii. Jak podaje brytyjski dziennik “The Sun”, 25-letni defensor może jednak opuścić londyński Arsenal i to już podczas najbliższego zimowego okienka transferowego.

Mierzący 188 centymetrów zawodnik wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie na rynku. Według wspomnianej gazety Takehiro Tomiyasu znajduje się na celowniku trzech gigantów Serie A – Juventusu, Interu Mediolan oraz SSC Napoli. Gdyby piłkarz dogadał się z jedną z tych ekip, to tym samym zaliczyłby powrót do Włoch, gdzie z powodzeniem grał przed przejściem do zespołu Kanonierów.

42-krotny reprezentant Japonii występuje w barwach Arsenalu od sierpnia 2021 roku, kiedy przeprowadził się na Emirates Stadium za 18,6 miliona euro z Bolonii. Ewentualne odejście obrońcy z drużyny The Gunners byłoby dobrą informacją dla Jakuba Kiwiora, który wówczas miałby większe szanse na grę w pierwszym składzie.

Takehiro Tomiyasu w koszulce londyńczyków rozegrał łącznie 83 spotkania, zdobył 2 bramki i zaliczył 6 asyst. Warto dodać, że 25-latek jest nominalnym prawym obrońcą, ale równie dobrze może zagrać na środku lub drugim boku defensywy. To bez wątpienia jeden z największych atutów wychowanka rodzimej Avispy Fukuoka.