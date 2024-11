Szymański obiektem zainteresowania. Fenerbahce odpowiedziało na oferty

ANP / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Fenerbahce odrzuciło oferty za Sebastiana Szymańskiego

Sebastian Szymański, choć w drugim sezonie nie prezentuje się tak dobrze, jak w pierwszym wciąż może liczyć na zaufanie Jose Mourinho. Reprezentant Polski nadal jest jednym z kluczowych zawodników Fenerbahce. W bieżących rozgrywkach uzbierał już 20 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył trzy asysty. Mimo że statystyki indywidualne nie powalają, to pomocnik może liczyć na zainteresowanie ze strony innych klubów. Ostatnio pisaliśmy, że 25-latek znajduje się na liście życzeń trzech drużyn z TOP5 lig w Europie.

W niedziele ciekawe wieści dotyczące polskiego piłkarza przekazał Ersan Serdal. Dziennikarz z Turcji poinformował, że Fenerbahce otrzymało oficjalne oferty za Szymańskiego. Choć nie podał nazw klubów, to dodał, że propozycje opiewały na 15 milionów euro.

ÖZEL | Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için 15 milyon Euro civarında resmi teklifler alıyor fakat şu ana kadar bu tekliflerin hepsini reddetti. — Ersan Serdal (@ersanserdall) November 24, 2024

Wszystkie oferty, które wpłynęły do klubu, zostały odrzucone. Niewykluczone, że wynika to z rozbieżności w wycenie Sebastiana Szymańskiego. Według portalu Sabah klub z Turcji oczekuje kwoty w wysokości ok. 25 milionów euro. Fenerbahce nie musi spieszyć się ze sprzedażą reprezentanta Polski. Obecna umowa zawodnika obowiązuje do końca sezonu 2026/2027.

Podczas ostatniego meczu w lidze Sebastian Szymański zdobył pierwszą od 30 lipca bramkę w barwach Fenerbahce. Polak trafił do siatki w starciu z Kayserisporem w ramach 13. kolejki tureckiej SuperLig. Na boisku pojawił się w 64. minucie zastępując Merta Yandasa.