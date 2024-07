Szczęsny jednak trafi do Al-Nassr? Transfer wciąż jest możliwy

Juventus chce pozbyć się Wojciecha Szczęsnego i chociaż reprezentant Polski jest na szczycie listy życzeń włoskiej Monzy, okazuje się, że Al-Nassr nadal pozostaje w grze. Nowe informacje w temacie transferu Polaka do Arabii Saudyjskiej przekazał Alfredo Pedulla.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczesny

Al-Nassr wciąż rozważa transfer Szczęsnego

Przybycie Michele Di Gregorio z Monzy do Juventusu za 18 milionów euro oznacza, że Wojciech Szczęsny nie jest już potrzebny w Turynie i prawdopodobnie latem opuści klub. Na taki scenariusz liczą władze Starej Damy, które tym samym sporo zaoszczędziłyby w klubowym budżecie. Ponadto nowy trener Thiago Motta jasno wyraził, że nie widzi Szczęsnego w swoich planach.

W czerwcu pojawiły się spekulacje, że Szczęsny może trafić do Arabii Saudyjskiej. Jednak rozmowy z Al-Nassr wydawały się załamać, ponieważ klub z Saudi Pro League skupił się na innych celach, w tym na bramkarzu Manchesteru City, Edersonie. Rozmowy z Obywatelami nie należą jednak do najłatwiejszych ze względu na duże oczekiwania finansowe.

Tymczasem, według eksperta transferowego “Sportitalia”, Alfredo Pedulli, Al-Nassr wciąż jest zainteresowany Szczęsnym i uzgodniono już warunki indywidualnego kontraktu, podczas gdy Juventus zgodziłby się na niewielką opłatę za jego transfer. Decyzja należy teraz do Al-Nassr, czy ostatecznie sfinalizują ten ruch.

W międzyczasie prezes Monzy, Adriano Galliani, powiedział dziennikarzom, że posiadanie Szczęsnego w swoim zespole jest jego marzeniem. I dodał: – Kto wie, zobaczymy, czy to może przerodzić się w negocjacje.

Byłoby to ciekawe, gdyby polski bramkarz zamienił się miejscami z Di Gregorio, który zastąpi go w Turynie. Jednak na ten moment Polak jest przekonany do takie ruchu. Wszystko wyjaśnią najbliższe tygodnie.

