Szczęsny coraz bliżej transferu do Al-Nassr. Juventus otrzyma szaloną ofertę

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Al-Nassr chce zaoferować 40 mln euro za Szczęsnego

Wojciech Szczęsny po siedmiu latach prawdopodobnie zakończy swoją przygodę z Juventusem. Od kilku tygodni pojawiają się informacje, że pierwszym bramkarzem Starej Damy w przyszłym sezonie będzie Michele Di Gregorio. W związku z tym reprezentant Polski jest coraz bliżej podjęcia decyzji o przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej. Na Półwyspie Arabskim 34-latka chce u siebie Al-Nassr na czele z Cristiano Ronaldo. Jeśli transfer dojdzie do skutku, obaj panowie ponownie zagrają w tym samym zespole. W latach 2018-2021 zarówno Szczęsny, jak i Ronaldo występowali wspólnie w drużynie Starej Damy.

Jakiś czas temu informowano, że bramkarz reprezentacji Polski miał przyjąć ofertę rzędu 19 mln euro rocznie. Wtedy na przeszkodzie transferu stała kwota oferowana przez Al-Nassr, na którą nie zgadzał się Juventus. Tym razem według doniesień portalu Goal.com arabski klub ma złożyć ofertę z gatunku nie do odrzucenia. Mimo faktu, że Szczęsny ma ważną umowę zaledwie do czerwca 2025 roku, to Al-Nassr chce złożyć propozycję wynoszącą aż 40 milionów euro. Dla drużyny z Turynu sprzedaż 34-letniego piłkarza za taką kwotę to wyjątkowa okazja na podreperowanie klubowego budżetu.

Szczęsny aktualnie wraz z reprezentacją Polski przebywa w Niemczech, gdzie bierze udział w Euro 2024. Biało-czerwoni po porażce z Austrią stracili szanse na awans do fazy pucharowej. Co więcej, Michał Probierz na konferencji prasowej przekazał, że Szczęsny nie zagra w spotkaniu z Francją.