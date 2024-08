Franco Romano / Alamy Na zdjęciu: Stefano Sensi

Stefano Sensi zostanie zawodnikiem Monzy

AC Monza ma ogromne plany na letnie okienko transferowe. Do tej pory jednak Adriano Galliani i spółka nie zdołali dokonać wielkich wzmocnień. „Biancorossi” potwierdzili m.in. Omariego Forsona, który niegdyś był wielką nadzieją Manchesteru United. Władze ze Stadio Brianteo z pewnością w sierpniu będą chcieli przyspieszyć działania, aby faktycznie wzmocnić zespół przed startem nowego sezonu.

Lada moment AC Monza będzie miała nowego pomocnika. Jak poinformował Nicolo Schira, warunki kontraktu z klubem ustalił już Stefano Sensi. Były zawodnik Interu Mediolan przeniesie się na Stadio Brianteo na zasadzie wolnego transferu, wiążąc się z nowym zespołem umową, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2025 roku.

Stefano Sensi niegdyś był wielką nadzieją „Nerazzurrich”. Włoch miał doskonałe wejście do drużyny w 2020 roku. Jednak największą bolączką 28-latka jest zdrowie. Wychowanek Ceseny jest zawodnikiem niezwykle podatnym na kontuzje i to właśnie one sprawiły, że jego kariera nie potoczyła się po myśli.

Warto zaznaczyć, że Stefano Sensi dwa sezony temu miał okazje reprezentować barwy Monzy. Wówczas włoski pomocnik był wypożyczony. 28-latek rozegrał 30 spotkań, w których strzelił trzy gole oraz zaliczył dwie asysty.

