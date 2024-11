Viktor Gyokeres realną opcją dla giganta La Liga

fot. Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres może zamienić Sporting na FC Barcelonę

Viktor Gyokeres to zawodnik, który w tej kampanii błyszczy w barwach Sportingu. Zdobywa bramki na zawołanie, co sprawiło, że chętnych na pozyskanie reprezentanta Szwecji nie brakuje. Wieści na ten temat przekazał Fichajes.net.

“Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Źródło podaje, że przede wszystkim FC Barcelona jest zainteresowana pozyskaniem zawodnika. Przedstawiciel ligi portugalskiej jest tego świadomy. Niemiej, jeśli miałoby dojść do ewentualnej transakcji z udziałem gracza, to za odpowiednią sumę. 50 goli strzelonych w tym roku bez wątpienia mogą wpłynąć na większą wartość zawodnika. W związku z tym Katalończycy muszą liczyć się z tym, że na transfer piłkarza będą musieli wyłożyć co najmniej 70 milionów euro.

26-letni środkowy napastnik ma na swoim koncie między innymi 22 występy w reprezentacji Szwecji, dla której zdobył 10 bramek. Gdyby faktem stał się transfer Gyokeresa do Barcy, to miałby w Blaugranie był alternatywą dla Roberta Lewandowskiego.

Aktualna umowa Szweda ze Sportingiem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Jak na razie największym sukcesem gracza jest mistrzostwo Portugalii wywalczone ze Sportingiem w sezonie 2023/2024.

Ekipa z Lizbony jest aktualnie liderem ligi portugalskiej z bilansem 30 oczek na koncie. 1 niedzielny wieczór Sporting zmierzy się z Bragą. Spotkanie zacznie się o godzinie 19:45. Tym samym dojdzie do potyczki z udziałem pierwszej z czwartą ekipą w ligowej klasyfikacji.

