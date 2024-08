Sparta Praga dopina transfer z Betclic 2. ligi! To niezwykle utalentowany gracz

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała

Sparta Praga sprowadzi gracza Podbeskidzia Bielsko-Biała

Od lat niezwykle popularnym trendem jest sprowadzanie przez kluby z zagranicznych lig młodych gracz z Polski. Przykłady można mnożyć i choć nie zawsze dobrze kończy się to dla samych zawodników, to często prowadzi do ogromnego rozwoju i pozwala zebrać spory bagaż cennych doświadczeń. Kolejny tego typu ruch jest już na horyzoncie.

Według informacji do których dotarł Goal.pl, Sparta Praga, czyli aktualny lider i mistrz Czech z minionego sezonu, jest blisko pozyskania raptem 16-letniego gracza Podbeskidzia Bielsko-Biała, Sebastiana Zajaca. Jest to Słowak, mający także paszport naszego kraju, który gra na pozycji bramkarza i uznawany jest za wielki talent. Pomimo młodego wieku Zajac ma już na koncie kilka występów w młodzieżowych kadrach Słowacji. Z dobrej strony pokazał się podczas tegorocznych mistrzostw Europy do lat 17, co zdecydowanie wzbudziło zainteresowanie klubu ze stolicy Czech.

Zajac mógłby liczyć nawet na grę w pierwszym zespole Podbeskidzia Bielsko-Biała, ale oferta Sparty jest dla klubu atrakcyjna i podjęto decyzję, że najlepszym rozwiązaniem będzie jego sprzedaż. Ci, którzy uważnie śledzą Uniwersum Polskiej Piłki wiedzą, że przez lata dla Górali grał Richard Zajac, który także był Słowakiem oraz bramkarzem. I tutaj zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Sebastian to prywatnie syn Richarda, który pod Klimczokiem rozegrał niespełna 150 spotkań.

Czytaj więcej: Oświadczenie Goncalo Feio. Szkoleniowiec przeprasza